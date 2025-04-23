Белорусские пенсионеры с 1 мая могут воспользоваться скидками на проезд в электричках

С 1 мая в Беларуси пенсионерам предоставляется скидка 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Об этом сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги (БЖД).

«Для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста, с 1 мая по 31 октября 2025 года в период сезонных сельскохозяйственных работ будет действовать скидка 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса», - говорится в сообщении.

Для приобретения билета со скидкой необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Также его надо иметь при себе во время поездки.

БЖД обращает внимание, что предоставление данной льготы не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Льготные проездные документы пенсионеры по возрасту могут оформить в билетных кассах, а также на интернет-сайте pass.rw.by с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и через терминалы самообслуживания.