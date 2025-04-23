Латвия обяжет белорусов уведомлять о въезде из стран Шенгена

В Латвии граждан Беларуси и России обяжут уведомлять о въезде в республику из стран Шенгенской зоны. Об этом заявил латвийский министр внутренних дел Рихардс Козловскис.

"Въезжая через Шенгенскую зону, граждане России и Беларуси будут обязаны заполнить заявление о своем пребывании в Латвии", - сказал чиновник, которого цитирует гостелерадио LSM.

Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан, товаров и капиталов было подписано 14 июня 1985 года в местечке Шенген в Люксембурге. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 29 стран, 25 из которых - члены Евросоюза. Шенгенскими правилами предусмотрено отсутствие внутреннего пограничного контроля на границах между государствами.