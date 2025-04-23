Последнее обновление: 23.04.2025 18:01

Латвия обяжет белорусов уведомлять о въезде из стран Шенгена

В Латвии граждан Беларуси и России обяжут уведомлять о въезде в республику из стран Шенгенской зоны. Об этом заявил латвийский министр внутренних дел Рихардс Козловскис.

"Въезжая через Шенгенскую зону, граждане России и Беларуси будут обязаны заполнить заявление о своем пребывании в Латвии", - сказал чиновник, которого цитирует гостелерадио LSM.

Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан, товаров и капиталов было подписано 14 июня 1985 года в местечке Шенген в Люксембурге. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 29 стран, 25 из которых - члены Евросоюза. Шенгенскими правилами предусмотрено отсутствие внутреннего пограничного контроля на границах между государствами.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование