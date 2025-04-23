Уровень занятости населения Беларуси в I квартале 2025 года составил 67,8%.

Как сообщает Белстат, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) – 2,8% от численности рабочей силы.

Среди женщин в трудоспособном возрасте уровень занятости и безработицы составляет 84,4% и 2,5% соответственно, среди мужчин – 84,6% и 3,1% соответственно.

Если сравнивать ситуацию среди представителей городского и сельского населения, то занятость среди первых выше – 84,9% против 82,7%.

Основными способами поиска работы остаются просмотры вакансий в газетах и интернете (64,7% опрошенных использовали данный способ) и обращение к друзьям, родственникам и знакомым (64,2%). Реже соискатели обращаются в службу занятости (20,0%) или непосредственно в организации (14,4%).

Обследование домашних хозяйств проводится в соответствии с методологией МОТ.

В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя – с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Беларуси с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.