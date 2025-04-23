Власти Гомеля определились с перечнем специалистов для предоставления арендного жилья в 2025 году

Решением Гомельского городского исполнительного комитета № 270 от 11 апреля 2025 г. утвержден перечень наиболее востребованных должностей служащих (профессий рабочих) для предоставления арендного жилья коммунального жилищного фонда на 2025 год.

Так, в перечень включены 5 должностей служащих (акушер, геодезист, инженер-конструктор, инженер-электроник, инженер-энергетик) и 16 профессий рабочих (бетонщик (4-6 разряда), водитель автомобиля (категории D, DE, I), повар детского питания (4, 5 разряда), тракторист (3-8 разряда), электрогазосварщик (4-6 разряда) и др.).

Решение вступает в силу с 30 апреля 2025 г.