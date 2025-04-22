Инструмент Alibaba для обнаружения рака получил одобрение FDA

Исследовательское подразделение Alibaba Group Holding — Damo Academy — получило одобрение от FDA на разработку ИИ-инструмента для выявления рака. Об этом пишет SCMP.

Ведомство присвоило модели Damo Panda статус «прорывного устройства» — это позволяет ускорить процесс рассмотрения и утверждения технологии.

Alibaba представила модель в ноябре 2023 года. Она предназначена для выявления рака поджелудочной железы. Инструмент способен точно распознавать злокачественные опухоли на начальных стадиях — даже у пациентов без выраженных симптомов.

Damo Panda обучена на неконтрастных компьютерных томограммах брюшной полости 3208 пациентов с раком поджелудочной железы. Согласно опубликованному в ноябре 2023 года исследованию, ее чувствительность на 34,1% выше типичных показателей в радиологии.

Корпорация развернула тестирование модели по всему Китаю. Она проверила 40 000 человек в больнице восточного города Нинбо и выявила шесть случаев заболевания на ранней стадии. Два из них были упущены при стандартной диагностике.

Alibaba основала Damo Academy в 2017 году. В центре ее внимания искусственный интеллект и архитектура чипов с открытым исходным кодом RISC-V. Организация стоит за серией процессоров под названием XuanTie.

Напомним, в феврале исследователи Arc Institute разработали модель Evo 2, способную анализировать генетический код, прогнозировать заболевания и мутации, а также проектировать новые геномы длиной как у простых бактерий.

Ранее эксперты Гарвардской медицинской школы создали ИИ-модель Chief, которая способна точно выявлять различные типы рака, оценивать методы лечения и прогнозировать выживаемость.