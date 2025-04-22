Правительство Литвы готовит правила использования ИИ в школах

Правительство Литвы представит рекомендации по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в литовских школах, поскольку он быстро меняет способы обучения школьников. Об этом сообщает LRT.

Ожидается, что рабочая группа, созданная Министерством образования, науки и спорта Литвы, подготовит проект правил использования ИИ в школах и разработает по крайней мере один типовой инструмент до начала августа.

По словам заместителя министра образования Йонаса Петкявичюса, искусственный интеллект быстро меняет способ обучения учеников и преподавания учителей, и школам нужна помощь в адаптации.

"Необходимо создать систему обеспечения качества внедрения ИИ, которая включала бы правовую базу, инструменты поддержки школ и инструменты для уменьшения административной нагрузки", – прокомментировал Петкявичюс.

"Мы представим правила использования ИИ к сентябрю, а также по крайней мере один типичный инструмент ИИ", – добавил он.

На своем первом заседании в прошлый четверг рабочая группа обсудила основные направления плана действий и согласилась, что создание единого набора правил использования ИИ для школ должно быть приоритетом, сообщило министерство.