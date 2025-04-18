Последнее обновление: 18.04.2025 17:52

Китайский техгигант Huawei выпустил новые ИИ-очки

Китайский техгигант Huawei Technologies представил обновленную версию очков с искусственным интеллектом за 2299 юаней ($315).

Huawei Eyewear 2 Titanium Edition имеют гладкую титановую оправу, вес 4,7 грамма и расширенные «умные» и ИИ-возможности для выполнения ряда задач.

Например, сенсорное управление на дужках позволяет принимать и завершать звонки, управлять музыкой, регулировать громкость, активизировать голосовой помощник.

Кроме того, предусмотрено управление жестами и движениями головы: можно ответить на звонок кивком или отклонить его покачиванием головы, а искусственный интеллект позволяет переводить в режиме реального времению

Функция «Здоровье шеи 2.0» дает советы и рекомендации по уходу за шейным отделом позвоночника.

Предусмотрены погодные уведомления и напоминания о расписании.

Очки способны работать до 11 часов в режиме воспроизведения музыки и до девяти — в режиме разговора. 10 минут зарядки дают 3 часа прослушивания, полный заряд занимает около 50 минут.

Huawei Eyewear 2 Titanium Edition имеют степень защиты IP54 — устойчивы к пыли и брызгам воды. Подходят для повседневного использования, но не для плавания или душа.



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