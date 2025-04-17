В Беларуси утвердили график работы медучреждений на апрельские и майские праздники

Минздрав Беларуси утвердил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в апреле-мае 2025 г.

Как сообщает пресс-служба ведомства, амбулатории, поликлиники, а также поликлинические отделения больниц и РНПЦ, организации службы крови, санэпорганизации, аптеки, организации медтехники и организации особого типа будут работать следующим образом:

26 апреля и 2 мая по графику работы в рабочий день;

28 апреля, 3 и 10 мая по графику работы в субботний день;

29 апреля, 1 и 9 мая по графику работы в праздничный день.

Больницы и республиканские научно-практические центры РНПЦ 26 апреля, 3 и 10 мая будут работать по графику субботнего дня; 28 апреля и 2 мая — по графику рабочего дня; 29 апреля, 1 и 9 мая — по графику праздничного дня.

Служба скорой и неотложной медицинской помощи продолжит работу в режиме повышенной готовности, обеспечивая непрерывность лечебного процесса, заверили в Минздраве.