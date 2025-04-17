В Минске определились с компенсацией стоимости жилья для переселения из подлежащих сносу домов

Решением Мингорисполкома № 1385 от 10 апреля установлен на 2025 год усредненный показатель компенсации стоимости жилых помещений.

Согласно документу, размер усредненного показателя компенсации заказчиками, застройщиками строительства жилых домов бюджету города Минска стоимости жилых помещений на 2025 год составит 6,8%. Это касается помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство.

Решение вступает в силу с 18 апреля 2025 г.