Франция впервые за годы лидирует в ЕС по количеству заявок на получение убежища

В феврале 2025 года Франция впервые за много лет оказалась на первом месте среди стран ЕС по количеству поданных там заявок на получение убежища. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Евростата.

Франция впервые за много лет вышла на первое место в списке стран ЕС по количеству поданных там заявок на убежище в феврале 2025 года, с незначительным отрывом опережая Испанию и Германию.

В трех странах, по данным Евростата, подали 13065, 12975 и 12775 заявок соответственно.

Несмотря на то, что Франция оказалась на первом месте, "скачка" количества заявок не наблюдалось.

Для Германии, зато их количество за последние полгода заметно сократилось, что может быть связано с изменением политики правительства в вопросе миграции. Показатель февраля почти вдвое меньше цифры июля-октября 2024 года, когда в ФРГ регистрировали от 20 тысяч заявок и более.

Следует отметить, что для части стран статистическая информация еще отсутствует – в частности, для Италии, где в предыдущие месяцы количество заявок было соизмеримо с цифрами, которые регистрирует Франция.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на непубличный документ Еврокомиссии сообщили, что Германия за первые месяцы 2025 года потеряла первую позицию среди стран ЕС, где искатели убежища чаще всего пытаются оформить себе этот статус.