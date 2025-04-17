Последнее обновление: 17.04.2025 15:28

Великобритания протестировала микроволновое оружие против роя дронов

Министерство обороны Великобритании протестировало высокомощное микроволновое оружие (RF DEW) под названием RapidDestroyer, которое выводит из строя беспилотники с помощью радиоволн. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Испытания прошли на полигоне в Западном Уэльсе и стали крупнейшими учениями британской армии по противодействию атакам дронов. Потенциально RapidDestroyer может стать эффективной и экономической альтернативой традиционным ракетным системам ПВО.

Системы RF DEW могут уничтожать воздушные цели до 1 км и эффективны против угроз, которые нельзя нейтрализовать с помощью средств электронной борьбы.

По информации Министерства обороны Великобритании, два роя из восьми дронов были обезврежены во время недавнего испытания. Всего же в рамках проекта было уничтожено более 100 БпЛА.

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