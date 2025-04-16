БЖД назначила дополнительные поезда на апрельские и майские праздники

Белорусская железная дорога (БЖД) с 18 апреля по 12 мая 2025 года назначила 120 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях.

Как сообщает пресс-центр БЖД, в межрегиональном сообщении будут курсировать 72 дополнительных поезда по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Гомель, Минск-Гродно, Минск-Могилев, Минск-Орша-Кричев, Минск-Пинск, Гомель-Брест, Гомель-Витебск, Гродно-Орша-Витебск, Витебск-Брест и Коммунары-Орша-Гродно.

Кроме того, во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначено 48 дополнительных поездов для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров по маршрутам: Минск-Москва, Минск – Санкт-Петербург, Брест-Москва.

Наибольшее количество поездов предусмотрено на 26, 29 апреля, 8 и 11 мая 2025 года.