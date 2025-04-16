Почтовая служба Гонконга приостанавливает прием посылок в США

Почта Гонконга немедленно прекращает принимать посылки с товарами, которые должны быть доставлены в США по суше и морю, а с 27 апреля перестанет оформлять воздушные почтовые отправления. Об эом говорится в заявлении правительства Гонконга.

"США ведут себя неразумно, запугивают и вводят пошлины неправомерно", - говорится в заявлении.

"Hongkong Post определенно не будет взимать никаких так называемых пошлин от имени США", - сообщило правительство Гонконга.

При этом уточняется, что почтовых отправлений, содержащих только документы, правило не коснется.

Ранее администрация президента США объявила, что со 2 мая отменит режим беспошлинной торговли (de minimis) для почтовых отправлений из Китая, включая Гонконг.