Трамп издал указ о выводе правительственных ведомств из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, направленный на перенос государственных учреждений за пределы американской столицы, с целью обеспечения «эффективной» работы министерств и ведомств, где проживают люди. Текст указа размещен на официальной странице Белого дома.

«Для эффективного и экономичного оказания услуг самого высокого качества исполнительные ведомства и учреждения (агентства) должны находиться там, где есть люди», - говорится в документе.

Таким образом, указ Трампа отменяет сразу два указа бывших президентов Джимми Картера и Билла Клинтона, которые поощряли размещение государственных учреждений в центральных и деловых районах, а также вблизи исторических объектов.

«Отмена этих распоряжений восстановит здравый смысл в управлении федеральными офисными пространствами, освободив агентства от выбора экономически эффективных площадей, а также сосредоточив свое внимание на успешном выполнении миссий для американских налогоплательщиков», -написал Трамп.

Согласно официальным данным, в Вашингтоне (округ Колумбия) занято около 17% из примерно 2,4 млн человек, вовлеченных в государственный сектор США.