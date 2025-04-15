В США обвинили биткоин-майнеров в загрязнении воздуха микрочастицами

Около 1,9 млн американцев подверглись воздействию дополнительного загрязнения атмосферы мелкодисперсными частицами, вызванного майнингом биткоина. Об этом говорится в опубликованном в Nature Communications исследовании.

Группа ученых во главе с Франческой Доминичи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана выяснила, что наиболее пострадавшими оказались штаты: Нью-Йорк; Техас (северо-восток и столичный регион вблизи Хьюстона/Остина); Иллинойс и Кентукки (районы вдоль их границы).

Исследователи собрали данные о 34 крупнейших биткоин-фермах с общей мощностью 3910 МВт.В период с августа 2022 года по июль 2023 года предприятия потребили в общей сложности 32,5 ТВт·ч электроэнергии, 85% которой генерировалось из ископаемого топлива.

Поставщиками электроэнергии для добытчиков биткоина выступали 138 угольных и 497 газовых электростанций, зачастую расположенные в разных с майнерами регионах. Реагируя на спрос, предприятия наращивали генерацию за счет резервных мощностей, что приводило к росту выбросов мелкодисперсной пыли.

Ученые отметили, что этот вид загрязнения связан с преждевременной смертностью и другими негативными последствиями для здоровья.

Авторы исследования подчеркнули, что воздействию повышенной из-за майнинга концентрации мелкодисперсных частиц подвергались жители районов, расположенных вдали от дата-центров. Например, крупнейшим поставщиком электроэнергии для объекта компании Atlas Power в Уиллистоне (Северная Дакота) оказалась угольная станция Jeffrey Energy Center, находящаяся в Сент-Мэрис (Канзас) — примерно в 1155 км.

«Жители Метрополиса (Иллинойс) дышат высокими концентрациями загрязняющих веществ PM 2.5, которые выбрасываются электростанцией в Кентукки, снабжающей майнинг биткоинов в Северной Каролине», - говорится в исследовании.

Это затрудняет для населения, общественных организаций и местных властей возможность отреагировать на рост выбросов, считают ученые.

По их оценке, с момента завершения исследования мощности майнинговых предприятий, вероятно, значительно выросли. В случае выполнения участниками отрасли своих планов суммарный показатель может достигать сейчас 7945 МВт.

По мнению исследователей, добыча биткоина несет две основные проблемы в плане загрязнения воздуха: добыча криптовалюты потребляет огромное количество электроэнергии, вырабатываемой на ископаемом топливе вроде угля; усилия по регулированию выбросов затруднены из-за ограничений юрисдикции властей штатов.

Решениями могут стать правила «ответственного размещения» майнеров и вмешательство в борьбу с загрязнением воздуха в регионах федеральных органов, полагают ученые.

Напомним, в Сенате США представили законопроект, устанавливающий региональные ограничения на выбросы для объектов по добыче криптовалют и обслуживающих ИИ дата-центров.