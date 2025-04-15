МЭА снизило прогноз роста поставок нефти на мировой рынок в 2025 году на 200 тысяч б/с

Предложение нефти на мировом рынке в 2025 году увеличится на 1,3 млн баррелей в сутки (предыдущий прогноз - 1,5 млн б/с) - до 104,3 млн б/с, в 2026 году поставки вырастут еще на 950 тысяч б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете МЭА.

"Это выше нашей оценки роста спроса в 730 тысяч б/с в 2025 году и на 690 тысяч б/с в 2026 году. Производители, не входящие в ОПЕК+, во главе с США, увеличат поставки на 1,3 млн б/с и 920 тысяч б/с соответственно. Наш первый подробный анализ баланса рынка на 2026 год показывает замедление роста спроса до 690 тысяч б/с на фоне хрупкой макроэкономической ситуации и увеличения доли электромобилей", - говорится в отчете.

В 2026 году поставки из стран, не входящих в ОПЕК+, могут вырасти на 920 тысяч б/с, несмотря на то, что рост в США составит лишь 280 тысяч б/с. Бразилия (+240 тысяч б/с), Гайана (+160 тысяч б/с) и Канада (+120 тысяч б/с) станут основными источниками прироста.

Впрочем, МЭА замечает, что с учетом того, что в течение предстоящей 90-дневной отсрочки по тарифам и, возможно, после нее ожидаются трудные торговые переговоры, прогнозы сохраняют значительную степень неопределенности.