Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило оценку роста спроса на нефть в 2021 году на 170 тыс. баррелей в сутки, до 5,5 млн б/с, на фоне энергетического кризиса, говорится в ежемесячном отчете организации.

"Продолжающийся энергетический кризис может повысить спрос на нефть на 500 тыс. б/с. Это поспособствовало пересмотру в сторону повышения нашего прогноза на 2021 и 2022 годы на 170 и 210 тыс. б/с соответственно", - пишет МЭА.

Согласно прогнозам, мировой спрос вырастет на 5,5 млн б/с в 2021 году - до 96,3 млн б/с и на 3,3 млн б/с в 2022 году и достигнет 99,6 млн б/с, что немного выше уровней, существовавших до COVID-19.

"Острая нехватка природного газа, СПГ и угля, вызванная нарастающим восстановлением мировой экономики, вызвала резкий скачок цен на энергоносители и вызывает массовый переход на нефтепродукты и прямое использование нефти для производства электроэнергии. Ограничение предложения влияет на все: от электростанций до производителей удобрений, производственных операций и нефтеперерабатывающих заводов. В результате, по нашим оценкам, это увеличит спрос на нефть еще на 500 тыс. б/с с сентября по первый квартал 2022 года", - говорится в отчете.

МЭА отмечает, что предварительные данные за август уже показывают, что существует неоправданно высокий спрос на мазут, нефть и средние дистилляты для электростанций в ряде стран, включая Китай, Японию и Пакистан в Азии; Германию и Францию в Европе, а также Бразилию, где низкий уровень воды в водохранилищах вынудил производителей искать альтернативные источники.

"Наши последние прогнозы предполагают, что эти повышенные уровни потребления сохранятся в течение первого квартала 2022 года и что, учитывая степень напряженности на рынках СПГ и угля, большее количество нефтепродуктов будет потребляться на электростанциях в более широком диапазоне стран", - пишут в МЭА.

Запасы нефти в США в сентябре предварительно сократились на 4 млн баррелей, что больше обычного уровня снижения, нефтепродуктов - на 1,5 млн баррелей.

"По мере наращивания производства ОПЕК+ его свободные мощности будут сокращаться. По сравнению с резервными мощностями в 9 млн б/с в первом квартале эффективные резервные мощности могут снизится ниже уровня 4 млн б/с ко второму кварталу и будут сосредоточены только в нескольких странах Ближнего Востока", - подчеркивает МЭА.