К концу этого десятилетия мир переполнится избыточной нефтью - исследование

Мировые рынки нефти в этом десятилетии приближаются к существенному перенасыщению, прогнозируют мировые энергетические эксперты. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (MЭA).

Аналитики агентства в своем отчете о рынке нефти прогнозируют, что так называемые свободные мощности - те, что остаются неиспользованными из-за достаточного предложения, могут вырасти в ближайшие годы до уровня, который наблюдался только во время пандемии Covid-19.

Отмечается, что рост спроса на нефть достигнет пика к 2029 году и начнет сокращаться, достигнув 105,4 млн баррелей в день в 2030 году благодаря внедрению зеленых технологий. Между тем мощности по добыче нефти вырастут до почти 113,8 млн баррелей в день благодаря производителям в Северной и Южной Америке.

Рост спроса будет обусловлен заказами со стороны экономик Азии, в частности, Индии и Китая. Но рост продаж электромобилей, повышение топливной эффективности и использования возобновляемых источников энергии будет уменьшать этот прирост.

Прогнозируется, что в странах с развитой экономикой спрос на нефть упадет с 45,7 млн баррелей в день в 2023 году до 42,7 млн баррелей в день в 2030 году. По данным МЭА, до пандемии, последний раз спрос на нефть был таким низким в 1991 году.

Также эксперты предполагают, что нефтедобывающие мощности ОПЕК+, в которую входит Россия, вырастут на 1,4 млн баррелей в день с 2023 по 2030 год. По данным МЭА, общая доля ОПЕК+ на рынке нефти в этом году упала до 48,5% - минимума с момента создания альянса в 2016 году из-за добровольного ограничения добычи.

Прогнозы агентства остаются значительно ниже прогнозов ОПЕК. Картель прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в день в этом году и на 1,8 млн баррелей в день в 2025 году.