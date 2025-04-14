Последнее обновление: 14.04.2025 10:48

За неисполнение закона о госязыке в Кыргызстане хотят ввести штрафы

Комитет по социальной политике Жогорку Кенеша сегодня рассмотрит пакет поправок к законодательству о государственном языке. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, поправки, инициированные государственной комиссией по госязыку, направлены на приведение законов в соответствие с конституционным законом о государственном языке, пишут кыргызские СМИ.

«Предлагается ввести требование о знании государственного языка для депутатов местных кенешей, нотариусов, адвокатов, судей, прокуроров, следователей и «всех других» в объеме, который определит кабмин», - отметил депутат.

Дастан Бекешев дополнил, что судьи и следователи, вероятно, уже прошли тест на знание госязыка, а адвокатам предстоит его сдача, при этом последствия «несдачи» пока не ясны.

Особое внимание депутат уделил предложению ввести штрафы за неисполнение законодательства о государственном языке.

«Как будет штрафовать, кого будет штрафовать, это уже большой вопрос», - сказал парламентарий.

Он выразил мнение, что «не хотелось бы прививать знание языка через штраф», назвав это «бессмысленным, глупым и вызывающим раздражение».

Депутат подчеркнул, что лучше, когда люди изучают язык по собственной мотивации и «с любовью», и призвал учитывать чувствительность этого вопроса при принятии законов.



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