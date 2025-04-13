ИИ снижает способность к критическому мышлению - исследование Microsoft

Частое использование искусственного (ИИ) снижает способность людей к критическому мышлению. Об этом говорится в исследовании Microsoft и Университета Карнеги-Меллона в США.

Исследователи опросили специалистов из сферы бизнеса, образования, искусства, администрирования и обработки данных, которые используют в своей работе искусственный интеллект. Опрос показал, что использование ИИ может подрывать способности работников к критическому мышлению, передает Live Science.

Чем больше люди начинают доверять инструментам, основанным на машинном обучении, тем больше вероятность того, что они пропустят опасное содержание, сгенерированное ИИ.

Авторы исследования предостерегают, что в долгосрочной перспективе ИИ может негативно сказаться на когнитивных способностях человека. По мнению рабочей группы, в этом кроется некоторая ирония автоматизации: если с человека снять рутинные задачи и оставить только исключительные ситуации, он теряет возможность регулярно принимать решения и тем самым тренировать когнитивные функции. Иными словами, без постоянной "тренировки" когнитивные навыки постепенно ослабевают.

В исследовании приняли участие 319 сотрудников, которые обрабатывают данные с помощью краудсорсинговой платформы Prolific.

Сначала их попросили привести примеры использования генеративного ИИ, такие как ChatGPT, в процессе своей работы. Затем следовали вопросы о том, применяли ли они критическое мышление при выполнении рабочих задач, и если да, то как именно. Кроме того, их просили оценить, сколько усилий понадобилось бы для выполнения тех же задач без помощи ИИ, а также насколько они были уверены в своей работе.

На основе ответов стало ясно, что при частом использовании ИИ люди теряют бдительность в отношении созданного контента. По словам респондентов, они не подвергали сомнению достоверность информации, сгенерированной ИИ, в 40% случаев.