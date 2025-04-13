Последнее обновление: 13.04.2025 13:43

Застоявшиеся на штрафной стоянке автомобили власти Праги передадут на нужды ВСУ

Бесхозные эвакуированные автомобили, длительный срок остающиеся на пражской штрафной стоянке, отправят в Украину. Соответствующее решение приняла столичная мэрия, которая в этом вопросе будет сотрудничать с неправительственной организацией Neohnutí (Непоколебимые).

«Забытые» изначальными владельцами машина, некоторые из которых простояли на штрафной спецстоянке в районе Прага-Дубеч три года, будут отремонтированы, надлежащим образом переоформлены и переданы украинским армейским подразделениям.

В настоящее время для реализации плана отобраны шесть подходящих легковых автомобилей и два фургона.

Передачу бесхозных машин на нужды ВСУ инициировал депутат партии TOP 09 Иржи Птачек.

На пражскую штрафную стоянку ежегодно поступает около сотни машин, которые их владельцы не забирают, поэтому практика передачи подходящих для армии брошенных автомобилей через НКО подразделениям ВСУ будет продолжена.



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