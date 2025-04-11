Беларусь и Пакистан договорились выработать механизм для приезда трудовых мигрантов. Об этом Лукашенко заявил 11 апреля на встрече в широком составе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

По словам Лукашенко, во время переговоров стороны обсудили важную и деликатную тему трудовых ресурсов.

Он считает, что в Пакистане есть большое количеством людей, которые могут и хотят работать в Беларуси.

"Мы договорились с вами, что сделаем все для того, чтобы наши пакистанские друзья, рабочие, крестьяне, интеллигенция - желающие смогли приехать в Беларусь и работать здесь. Мы окажем им соответствующую поддержку. Мы также условились, что выработаем конкретный механизм приезда людей для работы в Беларуси. Нам они будут очень нужны", - сказал Лукашенко.

Реализации этих договоренностей, а также развитию двусторонних деловых и гуманитарных контактов должно способствовать открытие прямого рейса между Исламабадом и Минском. Эта тема тоже обсуждалась во время переговоров.

"Если мы оперативно создадим воздушный мост между Исламабадом и Минском и поддержим воздушное сообщение, то, я уверен, что мы очень серьезно продвинемся в этом направлении. Тем более если мы будем привлекать трудовые ресурсы из Пакистана в Беларусь (а это будет), для людей нужно быстрое воздушное сообщение. Мы готовы в этом направлении работать и пройти свой путь", - сказал пенсионер.