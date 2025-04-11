Последнее обновление: 11.04.2025 16:50

Великобритания и Норвегия предоставят Украине военную помощь на $580 млн

Украина получит от Великобритании и Норвегии новый пакет военной помощи на 450 млн фунтов стерлингов ($580 млн). Об этом сообщает Bloomberg.

Новую помощь Украине окажут из существующих фондов. Ее представили на встрече Контактной группы по обороне Украины под председательством Великобритании и Германии в Брюсселе 11 апреля.

Новый пакет поможет профинансировать "быструю" доставку FPV-дронов, радиолокационных систем и противотанковых мин, пишет Bloomberg.

Кроме того, из нового пакета помощи будут финансировать ремонт и техническое обслуживание транспорта и оборудования. Дроны, которые предоставляет Великобритания, будут покупать у британских и украинских поставщиков.



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