В Пакистане планируют развивать биткоин-майнинг

Пакистан планирует направить часть излишков электроэнергии на добычу биткоина и питание дата-центров для сегмента ИИ. Об этом Reuters заявил глава Совета по криптовалютам и советник министра финансов Билал бин Сакиб.

Энергетический сектор страны сталкивается с проблемами избытка генерирующих мощностей и роста тарифов.

Ситуацию усугубляет быстрое развитие солнечной электроэнергетики, к которой обращаются все больше потребителей, чтобы снизить затраты.

Майнинг криптовалюты призван повысить спрос в секторе, что позволит энергокомпаниям снизить себестоимость производства. По словам Сакиба, местоположение мощностей по добыче биткоина определят с учетом избытка электроэнергии в конкретных регионах.

Согласно Reuters, основатель Binance Чанпэн Чжао выступает в роли стратегического советника пакистанского Совета по криптовалютам. Его полномочия включают поддержку развития блокчейн-инфраструктуры, консультирование по вопросам нормативно-правовой базы и помощь в реализации национальных инициатив в сферах внедрения цифровых активов, майнинга и образования.

В стране насчитывается 15-20 млн владельцев криптовалют, она является третьей по числу фрилансеров экономикой в мире, а финтех-сегмент бурно развивается, сообщил Сакиб.

По его признанию, в связи с отсутствием регулирования цифровых активов Пакистану необходимы «нормативные песочницы», которые будут способствовать финансовым инновациям, обеспечив безопасную среду для тестирования технологий, решений и сервисов.

Сакиб также заявил, что повышение квалификации молодежи страны в области блокчейна и ИИ может способствовать созданию рабочих мест, развитию экономики и увеличению экспорта за счет цифровых услуг.

Напомним, в 2022 году власти Пакистана рассматривали возможность запрета на использование криптовалют и планировали блокировать связанные с цифровыми активами сайты.