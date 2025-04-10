Расписание и маршрут отдельных поездов на участке Молодечно-Лида изменятся 6-7 мая

В связи с плановым ремонтом железнодорожного моста на перегоне Гутно-Лида отдельные поезда на участке Молодечно-Лида с 6 по 7 мая 2025 года будут следовать измененным расписанием и маршрутом. Об этом сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.

Согласно информации, поезда № 629 Минск-Гродно и № 634/633 Гродно-Коммунары-Гродно отправлением 6 мая 2025 года со станций Минск, Гродно и Коммунары будут следовать измененным маршрутом через станции Лида и Барановичи-Центральные.

Кроме того, поезд № 732/731 Гродно-Минск-Гродно отправлением из Гродно и Минска 6 мая 2025 года и поезд № 688 Гродно-Минск отправлением из Гродно 6 мая 2025 года, а также беспересадочные вагоны Гродно-Москва из Гродно 6 мая, из Москвы 5 мая 2025 года отменяются из обращения.

Для обеспечения перевозки пассажиров на участке Минск-Гавья (через Молодечно) назначен поезд № 877/878 Минск-Гавья-Минск отправлением из Минска 6 мая 2025 года в 16:05, из Гавьи обратно в эти же сутки в 20:11 и прибытием в Минск в 22:39.

БЖД обращает внимание, что в указанные дни на участке Молодечно-Лида отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным расписанием и маршрутом до станции Гутно.