В Кобрине начинается реконструкция моста через реку Мухавец

В Кобрине приступают к реконструкции моста через Мухавец на республиканской автодороге Р2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

«На днях на объекте стартуют подготовительные работы. Для автотранспорта организуют объезд, для пешеходов – наплавной мост», - говорится в сообщении.

Ширина проезжей части обновленного моста станет 9 м вместо нынешних 7,5 м. Тротуары с обеих сторон – по 3 м.

Как рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер РУП «Бреставтодор» Андрей Сушицкий, особенность моста заключается в том, что его новые сталежелезобетонные пролетные конструкции будут индивидуального проектирования.

Мост, построенный во второй половине 1940-х годов, находится в исторической части города. Сегодня сооружение не соответствует современным техническим требованиям и вошло в Государственную инвестиционную программу на 2025 год.