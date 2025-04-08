Amazon представила ИИ-генератор видео длительностью до двух минут

Компания Amazon обновила видеогенератор Nova Reel до версии 1.1. Пользователи теперь могут создавать «многокадровые» ролики длительностью до двух минут с «последовательностью стиля».

Видео состоит из шестисекундных отрезков. Их можно как настроить в одном стиле, так и оформить каждый кадр отдельно с помощью последовательных промптов.

В Nova Reel 1.1 появился режим Multishot Manual. В нем модель способна ссылаться на изображение вместе с промптом для увеличения контроля над композицией. При использовании картинки с разрешением 1280×720 и текстовой подсказки до 512 символов Multishot Manual сгенерирует видео длительностью до 20 кадров.

«Вы можете использовать Amazon Nova Reel для создания убедительных видеороликов для маркетинговых кампаний, дизайна продуктов и контента для социальных сетей с повышенной эффективностью и творческим контролем», - говорится в анонсе.

Нейросеть доступна на платформах и сервисах AWS вроде Bedrock.

Напомним, в декабре 2024 года Amazon представила новое поколение ИИ-моделей Amazon Nova для широкого спектра задач. Нейросети способны обрабатывать текст, изображения и видео.