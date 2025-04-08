Германия временно прекратила расселение беженцев по программе ООН

Германия временно приостановила дальнейший прием беженцев по программе переселения ООН. Об этом сообщает Handelsblatt.

Ссылаясь на продолжающиеся коалиционные переговоры между ХДС, ХСС и СДПГ, Министерство внутренних дел и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подтвердили, что никаких обязательств по новому приему беженцев по программе переселения не будет принято.

По информации dpa, в качестве исключения будут разрешены лишь те случаи, когда процедуры уже хорошо продвинулись.

В своем предыдущем коалиционном документе ХДС/ХСС и СДПГ решили прекратить добровольные федеральные программы приема беженцев, насколько это возможно, и не запускать никаких новых таких программ.

Германия пообещала Агентству по делам беженцев и Комиссии ЕС, которая финансирует прием беженцев, в общей сложности 13 100 мест на 2024 и 2025 годы. По данным УВКБ ООН, на сегодняшний день в страну въехал 5 061 из них. Сюда входит и гуманитарный прием сирийских беженцев из Турции, о котором ЕС и Турция договорились в 2016 году.

Во время процесса расселения УВКБ ООН рекомендует принимающим странам людей, которые особенно нуждаются в защите. Затем немецкие чиновники проводят собеседования и проверки безопасности на месте. В Германии также существуют дополнительные гуманитарные программы приема беженцев.

Между тем Германия впервые за много лет потеряла первое место в перечне стран ЕС, где искатели убежища пытаются получить право на проживание.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Консерваторы из ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, которые ведут переговоры о формировании правительства, договорились о значительно более строгом подходе к миграции.