Спрос на «зеленые автомобили» в Беларуси замедлился - БАА

По итогам первого квартала 2025 года в Беларуси продано более 13 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост автомобильного рынка составил 1,7 раза.

Лидерами продаж в первом квартале стали марки Belgee/Geely (с рыночной долей 42%) и LADA (с долей 33%). Суммарно на указанные бренды приходится 75% продаж новых легковых автомобилей участниками БАА.

«Однако март принес небольшую коррекцию – продажи через дилеров снизились на 6,9% по сравнению с февралем. Заметнее всего замедлился спрос на «зеленые автомобили» – их доля опустилась ниже 12% в совокупных мартовских продажах легковых автомобилей. Мы связываем это с изменениями в условиях финансирования, которые временно повлияли на покупательскую активность. Несмотря на мартовскую паузу, мы сохраняем оптимизм», - прокомментировал член правления БАА, исполнительный директор холдинга «Атлант-М» Сергей Самойло.