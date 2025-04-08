В Болгарии детям до 7 лет будут бесплатно предоставлять лекарства

Парламент Болгарии в понедельник, 7 апреля, принял закон о субсидировании лекарств против острых вирусных инфекций и антибиотиков для детей в возрасте до семи лет. Об этом сообщает Euractiv.

Согласно принятому закону, из бюджета Болгарии будут финансировать только самые дешевые аналоги лекарств, а если врач и родители решат использовать дорогую альтернативу, они будут доплачивать разницу в цене.

Ожидается, что государственные инвестиции в пакет бесплатных лекарств для всех детей в возрасте до семи лет должны уменьшить количество детских госпитализаций в стране минимум на 10%.

Ранее в этом году общественные организации Болгарии опубликовали масштабное исследование, которое показало, что болгарская семья тратит в среднем €280 в год на лекарства для одного ребенка.

Дети из семей, которые не могут позволить себе лекарства от вирусных и других инфекций, часто попадают в больницу.

К примеру, в 2024 году родители в Болгарии понесли более €500 млн прямых расходов на лечение своих детей. Из этой суммы более €32 млн были потрачены на антибиотики.

Болгария продолжает занимать последнее место в Европейском Союзе по таким показателям, как количество мертворожденных детей, детская смертность, а также количество детских госпитализаций.

По официальным данным Национального статистического института Болгарии, каждый четвертый ребенок в стране живет в бедности, а каждый третий ребенок находится под угрозой бедности и социальной изоляции.