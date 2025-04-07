Последнее обновление: 07.04.2025 18:00

Литва приобретет скоростные боевые катера за €22 млн

Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны Литвы совместно с Министерством обороны Латвии подписало контракт с финской компанией Marine Alutech Oy Ab на закупку многоцелевых боевых катеров. Об этом сообщает LRT.

Стоимость контракта для литовской стороны составляет €22 млн.

Подписание контракта является вторым шагом после технического соглашения, подписанного в 2024 году между Латвией, Литвой и Финляндией.

По этому соглашению Литва приобретет два современных скоростных многоцелевых ударных катера, оснащенных ракетной установкой SPIKE NLOS и системой дистанционного управления крупнокалиберным пулеметом.

"Эти новые многоцелевые боевые катера значительно усилят наши Военно-морские силы и обеспечат более быстрое реагирование на вызовы безопасности в наших региональных водах", – сказала министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Благодаря специальной конструкции и силовой установке катера смогут плавать на мелководье и позволят быстро реагировать на широкий спектр угроз, как на воде, так и на суше.



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