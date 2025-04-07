В Беларуси выявили "серую" схему легализации представителей стран Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Согласно информации, в течение нескольких лет трое белорусов при посредничестве иностранных граждан организовывали незаконный въезд в Беларусь и пребывание мигрантов.

"Фигуранты изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы как от фиктивных, так и легальных работодателей. Таким образом злоумышленники мошенническим путем обеспечили получение гражданами Туркменистана и Узбекистана въездных виз и разрешений на временное проживание в Беларуси. Предварительно установлено 210 лиц, воспользовавшихся услугами этих посредников", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны. В ходе обысков по местам их проживания изъяты электронные носители, документы финансово-хозяйственной и иной деятельности, крупные суммы в рублях и валюте.

Совместно с районными подразделениями по гражданству и миграции столицы задержаны для выдворения порядка 100 иностранцев, которым помогли остаться в Беларуси якобы на законных основаниях. Многие из них работали здесь таксистами, подсобными рабочими на рынках и стройобъектах.

В МВД заверяют, что отечественный рынок труда находится под их контролем. Ни одно нарушение законодательства, в том числе ПДД, "не остается без внимания, и может стать причиной высылки из страны или депортации".