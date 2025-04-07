Литва создаст военную инфраструктуру для улучшения системы связи с союзниками

В литовской Паланге на берегу Балтийского моря в течение ближайших двух лет планируют создать военную инфраструктуру для укрепления системы связи между Литвой и союзниками по НАТО. Об этом сообщает LRT.

В проект новой военной инфраструктуры планируют инвестировать около €6 млн евро.

Проект постановления правительства, предусматривающий это, был зарегистрирован Министерством обороны на прошлой неделе.

"Главная цель этого проекта – создание военной инфраструктуры, которая укрепит систему связи между Литвой и союзниками по НАТО, особенно путем обеспечения связи с кораблями союзников в территориальных водах Литвы", – отметило министерство.

Таким образом, в городском самоуправлении Паланги, недалеко от границы с Латвией и нефтяного терминала Бутинге, в 2027 году планируется обустроить необходимые для военной инфраструктуры инженерные сооружения.

Минобороны отметило, что запланированный проект никак не связан с близлежащим нефтяным терминалом Бутинге, и что место для него было "выбрано исключительно из стратегических географических соображений".

В документах проекта постановления указано, что земельный участок площадью около 13 гектаров, который находится в государственной собственности, в городском самоуправлении Паланги планируют отвести под военную инфраструктуру, а рядом с участком планируют построить новую улицу – Крегжджю.

По данным оборонного ведомства, необходимые для реализации проекта 6 млн евро будут выделены из национальных средств и средств натовской программы инвестиций в безопасность.

Проект военной инфраструктуры в Паланге внесен в утвержденный правительством в ноябре 2022 года Перечень объектов военной инфраструктуры, необходимых для обеспечения поддержки принимающей страны.

Вице-министр обороны Орияна Машале говорила ранее, что в течение срока полномочий этого правительства планируют инвестировать €4 млрд в проекты военной инфраструктуры.