В Сирии может оставаться более 100 складов химического оружия

По оценкам международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в Сирии после свержения режима Башара Асада остается более 100 мест хранения химического оружия.

Вероятное количество складов намного больше любого, которое когда-либо признавал диктатор, пишет The New York Times.

Организация заявила, что пришла к своим выводам на основе данных внешних исследователей, некоммерческих групп и разведывательных данных, предоставленных ее странами-членами.

Как сообщает издание, Асад использовал оружие с зарином, хлором и ипритом против повстанцев и сирийских мирных жителей более десяти лет гражданской войны.

В первые годы войны правительство Асада признало существование 27 объектов по производству и хранению химического оружия, которые ОЗХО проинспектировало и приказало закрыть. Но режим диктатора продолжал использовать химическое оружие по крайней мере до 2018 года, а его правительство импортировало основные химикаты-прекурсоры.

По данным организации, некоторые склады, вероятно, спрятаны в пещерах или других местах, которые трудно найти с помощью спутниковых снимков. Это увеличивает вероятность того, что химическое оружие не защищено должным образом.

Представители ОЗХО обеспокоены тем, что группы проасадовских боевиков могут получить доступ к плохо охраняемым объектам по производству и хранению химического оружия.