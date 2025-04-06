Последнее обновление: 06.04.2025 14:46

Поезда на участке Осиповичи-Могилев следуют с опозданием из-за падения деревьев

Из-за неблагоприятных погодных условий 6 апреля 2025 года на участке Осиповичи-Могилев Белорусской железной дороги (БЖД) произошло падение деревьев на железнодорожные пути. Об этом сообщила пресс-служба БЖД.

Согласно информации, отдельные поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения ориентировочно от 20 минут до 1 часа.

В БЖД принимают "оперативные меры по устранению последствий непогоды и вводу поездов в график".

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить по телефону 105 Контакт-центра БЖД.



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