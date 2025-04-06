Apple повысит стоимость iPhone до $2,3 тысячи из-за торговых пошлин Трампа

Корпорация Apple повысит стоимость iPhone до $2300 из-за торговых пошлин, введенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Аналитики предупреждают о значительных изменениях в мировой торговле после введения масштабных пошлин на импорт. Под ударом оказались потребительские товары, включая iPhone, производство которых сосредоточено в Китае, обложенном тарифом в 54 процента.

Согласно прогнозам Rosenblatt Securities, стоимость базовой модели iPhone 16 в США может вырасти с $800 до $1142, то есть на 43%. Более дорогая модель iPhone 16 Pro Max на 1 терабайт стоимостью $1600 может подорожать до $2300.

Аналитик Rosenblatt Securities Бартон Крокетт отметил, что текущая ситуация с пошлинами идет вразрез с ожиданиями, что Apple сохранит прежний подход к рынку. Компания, ежегодно продающая более 220 миллионов iPhone, вынуждена пересматривать свою стратегию на ключевых рынках — в Штатах, КНР и Европе.

Эксперты считают, что решение администрации Дональда Трампа о повышении тарифов на импортные товары серьезно ударит по Apple. Наиболее высокие тарифы будут применяться к фирмам из Вьетнама (46%), Китая (34%) и Индии (26%). В таких условиях Apple, как и другие производители электроники, окажется перед сложным выбором: либо самостоятельно покрывать дополнительные расходы, что негативно скажется на прибыли, либо увеличить цены на свои товары, переложив траты на потребителей.