В европейских городах и США прошли акции протеста против политики Трампа

В крупных европейских городах сотни людей вышли на митинги, выражая своё несогласие с политикой администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

В Берлине протестующие собрались перед выставочным залом Tesla и посольством США, чтобы выразить свой протест против Трампа и Илона Маска, генерального директора Tesla и главы департамента государственной эффективности (DOGE). Некоторые участники держали плакаты с призывами "положить конец хаосу" в США.

В Париже протестующие собрались на площади Республики с плакатами "Сопротивляйтесь тирану", "Верховенство закона", "Феминистки за свободу, а не за фашизм" и "Спасите демократию".

Митинги также прошли в Лиссабоне, Франкфурте-на-Майне и Лондоне.

В США 5 апреля также начались акции протеста против политики администрации Трампа. По информации телеканала CNN, организаторы из продемократического движения планируют провести более 1400 акций в 50 штатах и округе Колумбия. Митинги под лозунгом Hands Off! ("Руки прочь!") являются ответом на то, что активисты называют "враждебным захватом власти". Люди собираются у зданий законодательных собраний штатов, федеральных учреждений, офисов конгрессменов и городских администраций.