Последнее обновление: 06.04.2025 14:46

Власти Беларуси решили направить 20 тонн гуманитарного груза в Мьянму

Власти Беларуси решили направить 20 тонн гуманитарного груза в Мьянму. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Согласно информации, по поручению Лукашенко в кратчайшие сроки МЧС сформировало гуманитарную помощь жителям Мьянмы, пострадавшим от землетрясения.

"В рамках безвозмездной помощи будет передан груз массой 20 тонн. В его состав вошли комплекты каркасных палаток, одеяла и продукты питания", - говорится в сообщении.

Груз доставят на самолете Ил-76 ВС страны. Планируется, что на этот самолет при везет обратно на родину белорусских спасателей, которые оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясения.



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