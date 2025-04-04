Последнее обновление: 04.04.2025 17:16

В Финляндии ужесточат правила временного содержания иностранцев и запрета на въезд в страну

Правительство Финляндии намерено ужесточить положения закона об иностранцах, касающиеся временного содержания и запрета на въезд в страну.

Согласно финскому закону об иностранцах, человека можно отправить в закрытый центр временного содержания, если есть основания полагать, что он намерен уклониться от депортации. После внесения поправок максимальная продолжительность содержания человека в закрытом центре увеличится с одного года до полутора лет, пишет Yle.

Кроме того, срок временного содержания может быть увеличен с полугода до года еще до принятия решения о выдворении, если человек представляет собой угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

Срок временного содержания в центре ребенка может быть увеличен с трех месяцев до полугода, если выдворение его опекуна задерживается из-за отсутствия необходимых для возвращения документов или его нежелания сотрудничать.

Правительство Финляндии хочет, чтобы запрет на въезд в страну сроком до 15 лет можно было устанавливать для людей, не являющихся гражданами стран Евросоюза, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна или Швейцарии. Ранее максимальный срок запрета на въезд в таких случаях составлял пять лет.

Президент Финляндии Александер Стубб утвердил предложенные правительством поправки в закон об иностранцах в пятницу.

Изменения вступят в силу 6 мая.



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