В Грузии число растущих в малоимущих семьях детей выросло в 2024 году на 6,5%

В Грузии почти 370 тысяч детей растут в малоимущих семьях, за последний год их число выросло на 6,5%. Об этом говорится в докладе Народного защитника Грузии о ситуации с правами и свободами человека за 2024 год.

«Бедность остается одной из главных проблем страны. Особую тревогу вызывают масштабы детской бедности», - сказано в отчете, который цитирует Грузия Online.

Из 369 924 детей, числящихся в «Единой базе данных социально уязвимых семей», социальную помощь от государства получают 270 712 несовершеннолетних. Кроме того, 4161 семья пользуется госпрограммой поддержки семей с детьми, оказавшимися в кризисной ситуации. Эта инициатива направлена на удовлетворение базовых потребностей семей с детьми, живущих в условиях бедности, снижение риска отказа от детей и содействие воспитанию детей в семейной среде.

В 2016 году ЮНИСЕФ опубликовал резонансный отчет о детской бедности в Грузии. Согласно выводам, в Грузии каждая пятая семья с детьми живет за чертой бедности, дети из малообеспеченных семей не получают качественного образования и медицинского обслуживания, а государственные программы поддержки таких семей не решают проблему эффективно.

Эти данные вызвали общественный резонанс, они противоречили официальной риторике правительства о снижении бедности. По кулуарной информации, публикация отчета вызвала недовольство лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, что стало одной из причин отставки премьера Георгия Квирикашвили.

В последующие годы правительство Грузии значительно расширило программу помощи детям и увеличило размер соцвыплат несовершеннолетним. Но отчеты ЮНИСЕФ подтверждают, что проблемы по-прежнему сохраняются. Согласно исследованию «Благополучие детей в Грузии-2023», 38% несовершеннолетних испытывают материальные и социальные лишения. При этом многие нуждающиеся не получают поддержки государства, поскольку их семьи не соответствуют критериям.