Власти Минска повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Решением Мингорисполкома № 1169 от 27 марта 2025 года увеличена стоимость проезда в общественном транспорте столицы.

Согласно документу, стоимость проезда в наземном общественном транспорте и провоза в нем багажа составит 95 копеек за поездку (ранее 85 копеек), в метро поездка обойдется в 1 рубль (ранее 90 копеек).

Изменения затронули и проездные билеты. Теперь в Минске вводятся туристические проездные билеты на 1 сутки и 3 суток.

Кроме того, исчезли проездные на 20, 50 и 100 поездок. В результате в продаже будут только проездные на 1 сутки, 3, 10, 15, 30 суток и на месяц, а также на 1, 3, 7, 10, 25, 30, 40 и 60 поездок.

При этом стоимость проездных варьируется от 4,81 рубля за суточный до 56,97 рубля за месячный в зависимости от количества видов транспорта и срока действия.

Решение вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.