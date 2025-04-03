Австрия закроет пограничные переходы с Венгрией и Словакией из-за вспышки ящура

С субботы, 5 апреля, Австрия закроет два небольших пункта пропуска на границе со Словакией и 21 на границе с Венгрией, чтобы предотвратить проникновение заболевания ящур в страну. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел страны.

Еще 25 марта Словакия объявила чрезвычайную ситуацию после того, как болезнь была обнаружена на трех фермах.

С целью усилить меры, направленные на предотвращение распространения болезни в Австрии, страна сосредоточит свои полицейские ресурсы на этих границах на основных переходах, говорится в заявлении министерства.

"Чтобы не подорвать эти полицейские проверки, мы просим вас понять, что мы не можем предоставить более подробную информацию, в частности, о времени, количестве персонала, форме проверок и т.д. в разных местах", – обратились к населению в МВД страны.

Напомним, первая за последние 50 лет вспышка этой высокоинфекционной болезни в Венгрии заставила страну в среду, 2 апреля, развернуть войска и начать дезинфекционные мероприятия для ее локализации в приграничной со Словакией и Австрией зоне.

Болезнь, которая не представляет опасности для человека, в основном поражает крупный рогатый скот и других парнокопытных животных, таких как свиньи, овцы и козы, вызывая лихорадку и волдыри в ротовой полости. Вспышки часто приводят к торговым ограничениям и изъятию части скота.