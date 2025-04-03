Последнее обновление: 03.04.2025 18:10

Пользователи PayPal получили доступ к Solana и Chainlink

Платежный гигант PayPal добавил поддержку криптовалют Solana и Chainlink для клиентов в США и в связанных регионах. Эта информация появилась на странице часто задаваемых вопросов компании.

Пользователи могут покупать, продавать, хранить и переводить эти активы напрямую через сервис.

Ранее клиенты могли использовать PayPal в качестве метода оплаты для покупки SOL или LINK на MoonPay, выступавшей в роли посредника.

Токены дополнили спектр криптоплатежных опций, который включает биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Напомним, 26 февраля журналисты сообщили о планах PayPal до конца года интегрировать стейблкоин PYUSD в большее количество своих продуктов для малого и среднего бизнеса.



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