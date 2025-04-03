ЕС уже обеспечивает более половины потребностей Украины в боеприпасах

Европа обеспечивает более 50% потребностей Украины в боеприпасах от общей потребности в 2 млн снарядов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед саммитом министров обороны ЕС в Варшаве.

"Эти дела продвигаются очень хорошо... Нам нужно как можно быстрее оказать помощь Украине. Президент Зеленский заявил, что им нужно €5 млрд, чтобы иметь минимум 2 млн снаряда", – сказала Кая Каллас, которую цитирует Reuters.

Она добавила, что "рада видеть, что у нас уже есть разные предложения и разные страны вносят свой вклад в это дело".

Президент Владимир Зеленский 18 марта заявил, что у Украины пока нет серьезного дефицита вооружения. Потребности Вооруженных Сил Украины закрываются путем увеличения помощи союзников и собственного производства, сказал он.