Amazon подала заявку на приобретение TikTok

Технологическая компания Amazon подала заявку на приобретение видеоплатформы TikTok китайской компании ByteDance за несколько дней до крайнего срока. Об этом сообщает CNBC.

По словам собеседников издания, на этой неделе Amazon направила письмо с предложением вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и министру торговли Говарду Лютнику.

При этом, как отмечается, стороны не воспринимают данное предложение всерьез, учитывая, что оно было подано за несколько дней до срока, который откладывает запрет на подачу заявки в США.

Amazon отказалась от комментариев, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп 30 марта заявил, что сделка с китайской компанией ByteDance по продаже TikTok будет заключена до 5 апреля. Приложение TikTok перестало работать в США поздно вечером 18 января, до того, как вступил в силу общенациональный запрет платформы.

В апреле прошлого года тогдашний президент США Джо Байден подписал закон о запрете TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю. Соединенные Штаты опасаются, что Пекин может использовать приложение для слежки за американскими пользователями.

19 января 2025 года доступ к TikTok в США был восстановлен, а Трамп объявил, что возвращает популярную видеоплатформу американцам для использования.

Генеральный директор General Atlantic Билл Форд (General Atlantic является основным инвестором ByteDance) заявил, что ByteDance заключит соглашение с властями США, чтобы гарантировать, что приложение останется доступным в стране.