Последнее обновление: 02.04.2025 17:49

Sony начала принимать USDC в онлайн-магазине в Сингапуре

Компания Sony Electronics (Singapore) Pte. Ltd. (SES) в партнерстве с биржей Crypto.com открыла возможность оплачивать криптовалютой покупки в онлайн-магазине.

Первым интегрированным фирмой цифровым активом стал долларовый стейблкоин USDC от Circle. В дальнейшем перечень принимаемых монет планируется расширить.

«Мы стремимся сделать криптоплатежи более распространенными, а партнерство с известным и прогрессивным брендом вроде SES еще больше повышает осведомленность о том, насколько просто можно оплачивать повседневные товары и услуги с помощью цифровых валют», - заявил генеральный менеджер сингапурского отделения Crypto.com Чин Та Анг.

Согласно пресс-релизу, платформа насчитывает более 140 млн пользователей в 90 странах.

В сегменте «стабильных монет» USDC занимает второе место по капитализации с показателем около $60 млрд, уступая только USDT от Tether — $144 млрд. В 2023 году Circle получила лицензию платежного учреждения в Сингапуре.

В честь интеграции криптовалют SES инициировала две рекламные акции с подарками для первых покупателей.

Напомним, в январе блокчейн-подразделение электронного гиганта запустило мейннет L2-решения Soneium на базе инструментов OP Stack и Superchain от Optimism.



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