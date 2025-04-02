Еврокомиссия оштрафовала крупных автопроизводителей за участие в утилизационном картеле

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала ряд крупных автопроизводителей и Европейскую ассоциацию производителей автомобилей (ACEA) на общую сумму около €458 млн за участие в картеле, связанном с утилизацией машин.

Регулятор выявил, что компании и ACEA более 15 лет заключали антиконкурентные соглашения и принимали участие в скоординированных действиях в этой области. В том числе участники картеля договаривались не производить выплаты в адрес утилизаторов и не указывать информацию о том, какая часть автомобиля пригодна для переработки.

ЕК оштрафовала Stellantis, Ford Motor, Bayerische Motoren Werke AG, Mitsubishi, Honda, Hyundai / Kia, Jaguar Land Rover / Tata, Mazda, Opel, General Motors, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, а также Renault / Nissan, которые выплатят самый крупный штраф - €81 млн.

Mercedes-Benz, также входившая в картель, но предоставившая информацию о нем регулятору, избежала штрафа.

Между тем британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) по итогам аналогичного расследования оштрафовало группу автопроизводителей и две отраслевые ассоциации на общую сумму 77,68 млн фунтов стерлингов ($99,5 млн).