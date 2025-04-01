Правительство Польши выделит фермерам средства на компенсацию потерь от засухи и наводнений

Правительство Польши выделит 600 миллионов злотых на борьбу с последствиями засухи и наводнений. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск после заседания правительства.

«Мы прекрасно понимаем, что этими компенсациями не всем возместятся убытки на 100%. Это очень сложно. Но мы провели оценку последствий засухи и наводнения максимально точно. Все хотели получить больше, но на данный момент эти 600 миллионов злотых — это реальная возможность с точки зрения средств, имеющихся в распоряжении правительства и министра сельского хозяйства», - сказал Туск.

Он уточнил, что 250 миллионов злотых будут направлены фермерам, пострадавшим от наводнений, а 350 миллионов злотых будут направлены на ликвидацию потерь, вызванных засухой.

В последнем исследовании More in Common Polska 38% польских фермеров заявили, что их фермы пострадали от засухи, а 16% столкнулись с последствиями наводнений. Согласно отчету, опубликованному 23 марта, фермеры в Польше чувствуют себя одинокими в борьбе с последствиями экономического кризиса, несправедливой торговой практикой и изменением климата.