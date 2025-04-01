OpenAI привлек $40 млрд при оценке в $300 млрд

ИИ-стартап OpenAI закрыл новый раунд финансирования, получив $40 млрд при оценке в $300 млрд. Компания стала одной из крупнейших частных фирм в мире.

Она разделяет тройку лидеров по стоимости вместе с SpaceX Илона Маска и китайской ByteDance.

«Это позволит нам еще больше расширить границы исследований в области искусственного интеллекта, увеличить масштабы нашей вычислительной инфраструктуры и предоставить все более мощные инструменты для 500 млн человек, которые пользуются ChatGPT каждую неделю», - отметила фирма Сэма Альтмана.

В марте число еженедельных пользователей чат-бота превысило 400 млн — приложению понадобилось менее шести месяцев для увеличения показателя вдвое.

Альтман обратил внимание, что запуск ChatGPT 26 месяцев назад был одним из самых вирусных — всего за пять дней продукт привлек 1 млн пользователей. 31 марта такое же количество людей прибавилось за час.

OpenAI сообщила о сотрудничестве с SoftBank Group, однако сумма инвестиций японской группы не называется. По информации CNBC, она вложила $30 млрд. К участию в раунде присоединился синдикат инвесторов, включая Microsoft.

«Их поддержка позволит нам и дальше создавать ИИ-системы, которые ускоряют научные открытия, делают образование более персонализированным, раскрывают творческий потенциал человека и прокладывают путь к AGI на благо всего человечества», - добавила компания.

По данным CNBC, около $18 млрд направят на финансирование проекта Stargate.

Первоначальные вложения составят $10 млрд, остальные $30 млрд выделят к концу года. Издание добавило, что раунд сопровождается оговоркой — общая сумма инвестиций может быть снижена до $20 млрд при условии, если OpenAI не станет коммерческой до 31 декабря 2025 года.

В ноябре OpenAI обсудила с офисом генерального прокурора Калифорнии вопрос преобразования своей корпоративной структуры в коммерческий бизнес. Илон Маск пытается помешать процессу через суд.