Россиянам ограничили число сим-карт в «одни руки»

В России вводятся ограничения на количество сим-карт, которые может иметь один человек.

С 1 апреля операторы не смогут оформить более 20 сим-карт гражданину России и более 10 сим-карт — иностранцу, сообщило Минцифры.

«Если число ваших сим-карт уже превышает эти лимиты, нужно отказаться от лишних. Россиянам — до 1 ноября, всем остальным — до 1 июля. Меры необходимы для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов», - поясняет министерство.

Кроме того, 1 апреля с 20:00 пользователям портала «Госуслуги» станет доступен сервис «Сим-карты».

«Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены "серые" сим-карты», - отметили в Минцифры.

Россияне на «Госуслугах» также получат возможность заблокировать лишние или подозрительные сим-карты, оформленные на их имя, либо приостановить обслуживание по ним.